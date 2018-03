Mit Hammer auf Kopf geschlagen

Anzeige

Auf dem Waldhof hat ein 47-jähriger Mann bei einem handgreiflichen Streit seinen 34 Jahre alten Kontrahenten mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte, gerieten die beiden Männer am Samstagabend wegen einer offenstehenden Tür im Hausflur eines Anwesens in der Oppauer Straße in Streit. Dabei schlug der 47-Jährige dem 34-Jährigen mit einem Werkzeughammer gegen den Kopf. Der Mann ging daraufhin mit einer Platzwunde am Kopf zu Boden.

Beim Eintreffen der Polizisten lag das Opfer noch deutlich benommen im Hausgang. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, über seinen Gesundheitszustand ist derzeit nichts Näheres bekannt. Den 47-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten in seiner Wohnung fest. Dabei habe er sich „aus nicht bekannten Gründen“, so die Polizei, mehrfach mit einer Zange gegen den Kopf geschlagen. Auch er musste mit einer Gehirnerschütterung in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. has/pol