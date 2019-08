Mit Handy-App das Zweirad buchen

Seit einigen Wochen bietet das Start-up „Tier“ E-Roller in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen an. Zum Ausleihen benötigt man deren Smartphone-App. Das Programm zeigt dann die Standorte der Fahrzeuge an – zentrale Stationen gibt es nicht. Die Zweiräder können sonntags bis donnerstags zwischen 8 und 23 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 Uhr bis Mitternacht ausgeliehen werden. Nachts werden sie eingesammelt und aufgeladen. Für das Registrieren entscheiden Nutzer, ob sie per Kreditkarte oder über den Internetdienst PayPal bezahlen wollen. Abgerechnet werden 15 Cent pro Minute. Die Aktivierung kostet bei jeder Fahrt zudem etwa einen Euro. „Tier“ bietet in der Region bisher 220 Roller an. seko/jor

