Seinen 90. Geburtstag will Helmut Graf am heutigen Samstag mit Freunden, Angehörigen und natürlich Ehefrau Doris feiern. Wer weiß, vielleicht bekommt der ehemalige Leiter des Mannheimer Sozialamtes ein Ständchen – schließlich singt er seit 72 Jahren im Kurpfälzer Männerchor. Nicht nur bei seinen Sangesfreunden hat sich Graf ehrenamtlich engagiert. Nach der Pensionierung brachte der Mannheimer aus Leidenschaft seine fachliche Kompetenz gepaart mit Herz und Humor in vielen Ehrenämtern ein – beispielsweise im Caritasrat.

44 Jahre hat er bei der Stadt gearbeitet. Als Lehrling der kommunalen Verwaltung lernte er ab 1947 unterschiedliche Behördenstationen kennen. Im einstigen Wohlfahrtsamt spürte er, seine persönliche Herausforderung gefunden zu haben. 1979 wurde er stellvertretender Leiter des Sozialamtes, 1986 avancierte er zum Chef von rund 500 Mitarbeitern, war für 34 Einrichtungen und über 16 000 Sozialhilfeempfänger zuständig.

Als Helmut Graf 1991 in den Ruhestand ging, bekam er viele Lorbeerkränze geflochten – auch vom damaligen Sozialbürgermeister Wolfgang Pföhler, der so manche Pionierleistung hervorhob – wie die Gründung der ersten kommunalen Altenpflegeschule, die Graf viele Jahre selbst leitete. Geprägt haben den einstigen „Bu“ aus der Neckarstadt „Lehrjahre beim Feind“, wie der Titel einer SWR-Doku heißt, die das Fernsehen im Jahr des 75. Geburtstages von Helmut Graf ausstrahlte.

„Die schrecklichste Zeit“

15 Jahre jung war der Schüler, als er ins Elsass verschickt wurde, wo er kurz vor Kriegsende mit Klassenkameraden im „Panzervernichtungsregiment“ der Hitlerjugend landete. „Ich bekam die kleine Panzerfaust mit nur 30 Meter Reichweite in die Hand gedrückt– weil ich die große mit doppelt so viel Reichweite gar nicht tragen konnte“. Die „Kindersoldaten“ wurden gefangen genommen und als landwirtschaftliche Arbeitskräfte auf Bauernhöfe gebracht, wo sie bis Februar 1947 schufteten. Trotz Heimweh und Angst hatte der ausgemergelte Helmut Glück: Seine Patrons – mit deren Kinder er später freundschaftlichen Kontakt aufnahm – haben ihm genügend zu essen gegeben. „Die schrecklichste Zeit in meinem Leben“, so Graf rückblickend, und dennoch habe er viel fürs Leben mitgenommen.

Graf ist dankbar, dass er seine schwere Herzerkrankung gut überstanden hat und mit seiner Frau viel unternehmen konnte, insbesondere Rucksackreisen. Auch wenn der Umtriebige die Vielzahl seiner Ehrenämter aufgegeben hat, ist er nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden. So gehörte Graf bei einem von der Caritas kurz vor der Europawahl veranstalteten Podiumsgespräch zu jenen Zeitzeugen, die viel zu erzählen haben. (Bild: Osthues)

