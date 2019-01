Mit Leidenschaft für die Region

Neun Jahre gingen sie zusammen zur Schule, sind als Jugendliche nachmittags „Huddel“ gefahren, sprich Mofa – Gerhard Mandel am Steuer, Peter Boudgoust saß hinten drauf. Nun kam Boudgoust, in Ilvesheim aufgewachsen und seit 2006 SWR-Intendant, zu einem besonderen Termin nach Mannheim. Er verabschiedete seinen einstigen Viernheimer Schulfreund Gerhard Mandel als Leiter von SWR 4 „Kurpfalz Radio“ in den Ruhestand.

„Heute geht eine Ära zu Ende“, sagte Stefan Bugert, sein bisheriger Stellvertreter und Nachfolger. Und tatsächlich ist es für die Hörer wie auch alle Institutionen der Region ein tiefer Einschnitt, wenn Mandel nach 38 Jahren und vier Monaten beim SWR das Mikrofon aus der Hand legen wird. Dass das SWR-Studio Mannheim zugleich Jubiläum feierte, war da nur ein Randaspekt. Die erste Livesendung von hier, noch ohne offizielle Genehmigung aus Stuttgart, hatte auch vor 30 Jahren Gerhard Mandel moderiert.

Es war Bernhard Ballhaus, der Erfinder und erste Chef von „Kurpfalz-Radio“, der Mandel damals beim „Mannheimer Morgen“ abwarb. Dass daraus so viele Jahrzehnte in der gleichen Redaktion wurden, sei „ein ungewöhnlicher und außergewöhnlicher Lebensweg“, so SWR-Studioleiterin Dagmar Schmidt. Nicht nur sie würdigte die, so Schmidt, „besondere Leidenschaft und Profession“ von Mandel, auch Boudgoust sprach von seiner „ganz großen Leidenschaft“ für seinen Beruf, aber auch für die Region und ihre Menschen.

Engagement auf dem Maimarkt

„Er war immer nah dran, ohne Arroganz, ohne Vorurteil“, so der Intendant: „Man hat ihm die Liebe zum kurpfälzer Menschenschlag angemerkt!“ Daher werde er „große Fußstapfen“ hinterlassen. Dabei würdigte Boudgoust besonders das Engagement von Mandel für das „Gläserne Studio“ auf dem Maimarkt und die dortige Journalistenausbildung: „Das war ihm eine absolute Herzensangelegenheit!“

Stefan Dallinger, Landrat und Vorsitzender der Metropolregion, bezeichnete Mandel als „engagierten Kämpfer für die Metropolregion“: „Er hat wie kein Zweiter den Gedanken der Kurpfalz gelebt“, bedankte sich Dallinger für ein „großartiges Lebenswerk für die Sichtbarkeit der Kurpfalz“. Oberbürgermeister Peter Kurz bescheinigte Mandel „großen Einsatz für die Identifikation der Bürger mit der Region“. „Kurpfalz Radio“ stehe „für das Lebensgefühl vieler Menschen“, so Kurz, der seine Rede zugleich mit einem Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verband: „Nie war der so wertvoll wie heute in diesem postfaktischen Zeitalter.“

Emotional und doch humorvoll verabschiedeten zudem Kabarettist Arnim Töpel sowie das Duo Doris Steinbeißer/Eberhard Reuß mit einer Spezialausgabe von „Kurpfälzisch fer Neigeplackte“ den „Mister Kurpfalz“, ehe ihm noch alle Kollegen ein sehr wehmütiges Ständchen sangen.

