Mit Maßkrug attackiert?

Nachdem ein 23-Jähriger in einer Mannheimer Straßenbahn von einem Unbekannten wahrscheinlich mit einem Maßkrug geschlagen wurde, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie die Beamten gestern mitteilten, war der junge Mann mit einem 21-jährigen Freund in der Nacht zum Sonntag an der Haltestelle „Abendakademie“ mit der Bahnlinie 5 unterwegs, als wenige Minuten später eine zehn- bis zwölfköpfige alkoholisierte Personengruppe in bayrischer Tracht zustieg. Laut Polizei hielt einer der Männer einen Krug in der Hand.

Als die Gruppe die Bahn an der Haltestelle Seckenheim-Rathaus verließ, stellte der Mann mit dem Krug seinen Fuß in die Tür und schrie den 23-Jährigen an. Da der junge Mann keinen Streit wollte, schaute er weg, erhielt laut Ermittlungen daraufhin jedoch einen Schlag gegen den Kopf. Weil er am kommenden Tag noch immer Schmerzen hatte, begab sich der Geschädigte ins Krankenhaus.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alter Mann von 1,70 bis 1,80 Meter Größe, normale Statur mit blonden, mit Gel auf die Seite gekämmten Haaren und einem rosa-weiß-karierten Hemd gekleidet. Kontakt zur Polizei unter Tel. 06203/93050. pol/mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018