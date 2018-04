Mit Maulina und kleinem Nick zum Sieg

Anzeige

Aufgeregt sitzen die sieben Teilnehmer in der Stadtbibliothek-Zweigstelle in Rheinau auf ihren Stühlen im Publikum. Drei Mädchen und vier Jungen warten gespannt auf ihren großen Moment. Die meisten Kinder sind in Begleitung von Eltern, Geschwistern oder Freunden, die ihnen beim Vorlesen vor fremdem Publikum die Daumen drücken. Eine deutliche Aussprache, flüssiges Lesen und ein angenehmes Tempo, darauf kommt es beim lauten Vorlesen an.

Am Ende steht fest: Emmy Frenz vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mannheim auf der Vogelstang und Roman Iliescu vom Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg haben den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels im Bezirk Karlsruhe-Nord gewonnen.

Die Schüler und ihre Bücher Der Börsenverein veranstaltet den Vorlesewettbewerb seit 1959. Er will die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Buch als Kulturgut lenken und die Leselust der Kinder wecken. Schirmherr ist der Bundespräsident. Jedes Jahr beteiligen sich mehr als eine halbe Million Schüler der sechsten Klassen aus allen Schularten daran. Die Teilnehmer am Bezirksentscheid – und ihre Vorlesebücher: Roman Iliescu, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg, Rene Goscinny „Der kleine Nick und sein Luftballon“. Mia Clasen, Gymnasium Walldorf, Andreas Schlüter „Survival – Verloren am Amazonas“. Lea Achtstätter, Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim, Robin Dix „Tigerherz – Der Herr des Dschungels“. Jannis Weisbrodt, Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim, Michael Ende „Die unendliche Geschichte“ Hannes Müller, Ganztagesschule Osterburken, Erin Hunter „Warrior Cats – In die Wildnis“. Erik Gaffal, Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg, J.R.R. Tolkien „Herr der Ringe“. Emmy Frenz, Geschwister-Scholl-Gymnasium Mannheim, Finn-Ole Heinrich „Maulina Schmitt“. ost

In der ersten Runde des Wettbewerbs lesen die Sechstklässler zunächst aus einem selbst gewählten Buch, bevor sie im zweiten Durchgang einen unbekannten Text vorgelegt bekommen. Mit Kinderbuchklassikern und Neuerscheinungen entführen die Schüler ihr Publikum zum Amazonas und in ein Antiquariat, wo Bücher magische Kräfte haben; die Zuhörer begegnen einem stolzen jungen Tiger, der Herr des Dschungels werden will, oder prügelnden Katzen, die fern von Menschen leben, in einer Welt, in der die netten Vierbeiner noch richtige Raubtiere sind.