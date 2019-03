Mit Messer ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall in der Neckarstadt. Ein 28-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag gegen 3.50 Uhr vor den Hauseingangstüren in der Neckarpromenade 2 von drei Unbekannten angesprochen. Einer soll ein Messer gezogen und ihn bedroht haben. An das folgende Geschehen kann sich der 28-Jährige nicht mehr erinnern. Er kam erst einige Zeit später am Abgang zur Tiefgarage wieder zu sich und bemerkte, dass seine Geldbörse weg war. Mit Hämatomen am Kopf sowie einer blutigen Lippe wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er beschreibt die drei Angreifer als etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und südeuropäischen oder orientalischen Aussehens. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/ 174 44 44 erbeten. pol/sma

