Mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei 17- Jährige und ein 19-Jähriger sind von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß das Trio am Freitag gegen 21.20 Uhr auf einer Parkbank in der Grünanlage am Wasserturm, als aus einer achtköpfigen Gruppe die beiden Täter auf sie zukamen. Sie forderten Bargeld, einer der beiden fügte einem 17-Jährigen einen Kopfstoß zu. Der Jugendliche erlitt einen Bluterguss am Auge und gab den Geldbeutel heraus. Die beiden anderen Jugendlichen wurden durchsucht, während die Täter ihnen mit dem Messer drohten. Insgesamt raubten sie knapp 100 Euro. Sie schüchterten das Trio auch nach dem Vorfall ein, bevor sie sich zu Fuß entfernten. Der durch den Kopfstoß verletzte 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Beschrieben werden die Täter als 16 und 19 Jahre alt sowie 1,70 bis 1,80 Meter groß. Außerdem sollen sie schwarze kurze Haare, die oben zur Seite gekämmt und seitlich abrasiert sind, getragen haben. Beide sprachen Deutsch mit türkischem Akzent und trugen schwarze oder dunkle Lederjacken mit türkischer Flagge auf dem Arm. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten bislang keine Tatverdächtigen gefasst werden. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/lb

