Mit Nachricht Ordnung schaffen

Anzeige

Der Mannheimer Hauptbahnhof als Wohlfühlort. Für viele kaum vorstellbar, für die Deutsche Bahn ein Zukunftsplan. Dieser Ort, den täglich rund 110 000 Reisende passieren, wird oft mit Schmutz assoziiert. Dagegen will das Reiseunternehmen aktiv werden. Wie? Mit dem Kurznachrichtendienst „WhatsApp“.

Mit dem Smartphone also den Bahnhof säubern – das ist das Konzept. „Natürlich wollen wir unsere Kunden nicht dazu bringen, mit ihrer Handyoberfläche etwas sauber zu machen“, scherzt der Stuttgarter Pressesprecher Werner Graf. Über „WhatsApp“ können Reisende seit Montag Verschmutzungen am Mannheimer Hauptbahnhof melden, indem sie ein Foto verschicken oder auch nur eine Nachricht. Auf Plakaten und Flugblättern, die am Bahnhof ausliegen, ist die Telefonnummer zu finden. Wichtig seien laut dem Leiter des Bahnhofsmanagements, Ahmet Pehlivan, dass gewisse Informationen in der Nachricht enthalten seien. Pehlivan: „Diese Telefonnummer ist für alle Bahnhöfe in Baden-Württemberg nutzbar. Deswegen ist es immer wichtig, genau zu sagen, wo sich der Schmutz befindet.“ Die Nachrichten landen in einer Zentrale in Berlin, von wo aus sie auf die Bahnhöfe umgeleitet werden. Der Mitarbeiter vor Ort bekommt dann eine Meldung, so dass er sich direkt kümmern kann. Wenn der Kunde es wünscht, bekommt er sogar eine Nachricht, sobald der Schmutz beseitigt wurde.

Heidelberg bald auch dabei

„Das bedeutet nicht, dass wir andere Reinigungsschemata verändert haben“, erklärt Pehlivan. Es sei eine Leistung, die die Gesellschaft obendrauf lege. Berlin und Hamburg waren die Vorreiter. Hier startete die Bahn das Pilotprojekt vor gut einem Jahr. In den Anfangsphasen, so Pehlivan, habe es eine extrem hohe Frequenz an Nachrichten gegeben. Das habe sich aber mit der Zeit eingependelt. Woche für Woche werden weitere Bahnhöfe in das Projekt mit einbezogen. In dieser Woche sind neben Mannheim auch die Bahnhöfe in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Ulm hinzugekommen. In drei Wochen, so der Manager in Mannheim, sei Heidelberg dran. „Obwohl man dort auch jetzt schon Verunreinigungen melden könnte.“ Das sei in Heidelberg sogar schon passiert. jor