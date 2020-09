Mit Nägeln und Rasierklinge präparierte Wurst-Stücke in Feudenheim gefunden

Mannheim/Feudenheim.Eine Hundehalterin hat auf Feldern im Feudenheimer Norden präparierte Würste gefunden. In einer halben Wiener steckten mehrere Nägel, ein Stück Lyoner war mit einer Rasierklinge versehen. Offensichtlich hatte sie ein Hundehasser auf der beliebten Gassiroute neben dem Feudenheimer Friedhof, unterhalb vom Bürgerpark, ausgelegt. Der Weg, an dem der genaue Fundort war, heißt Im Langgewann. Ihr Labrador habe die Köder erschnüffelt und beinahe gegessen, sagte die Frau, die anonym bleiben will, dem "MM". Sie verständigte nach dem Fund am Samstagabend unmittelbar die Polizei. Auf dem Revier Käfertal konnte man dazu am Montag zunächst nichts Näheres sagen, da die zuständigen Beamten aktuell nicht im Dienst seien. Am Fundort hängen mittlerweile Hinweisschilder, die Hundehalter warnen sollen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020