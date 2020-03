Mit Opioiden gehandelt

Eine 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, weil sie im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Außerdem soll sie dabei bewaffnet gewesen sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, soll die Frau mindestens seit Februar vormittags in der Innenstadt und nachmittags aus ihrer Wohnung in der Neckarstadt-West Opioide verkauft haben. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um Methadon- und Subutex-Tabletten. Sie besitzen eine starke schmerzstillende Wirkung.

Am Donnerstag der vergangenen Woche war die Beschuldigte im Quadrat K 3 kontrolliert worden. Dabei fanden die Beamten 22 Subutex- und zwölf Methadon-Tabletten in der Handtasche. Außerdem hatte sie weitere Tabletten, eine kleinere Menge Haschisch sowie ein Messer griffbereit bei sich. Als die Polizei noch am selben Tag die Wohnung der Frau durchsuchte, stellten die Ermittler zudem insgesamt 674 Methadon- und 77 Subutex-Tabletten sowie 9700 Euro fest, die mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammen. Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr. pol/kpl

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020