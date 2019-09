Mit Pferden lernen

Wer sich gerne weiterentwickeln möchte, nach neuen Wegen sucht oder etwas an sich verändern möchte, ist, laut Abendakademie im Seminar unter der Leitung von Tina Rappalie genau richtig. In diesem Workshop sollen Pferde helfen, Stärken, Schwächen, Konstitution und Körperhaltung deutlich zu machen. Die Tiere reagieren dabei direkt und unverstellt auf die nonverbale Kommunikation der Menschen und liefern somit ein Spiegelbild ihres Auftritts. Der Tag beginnt mit einer theoretischen Einführung zu Kommunikation und Persönlichkeit, anschließend müssen die Teilnehmer ihre Führungskraft üben, indem sie selbst ein Pferd führen. Vorerfahrungen mit Pferden sind dabei nicht erforderlich. Das Seminar findet am Samstag, 12. Oktober, 9 bis 17 Uhr, in Dossenheim auf der Koppel, Windhof 10, statt. Wer dabei sein möchte, muss wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk mitbringen. Die Gebühren für den Workshop betragen 160 Euro. cari

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.09.2019