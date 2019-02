Mit Pistole geschlagen

Der 71-jährige Besitzer eines Getränkemarkts in der Schwetzingerstadt ist bei einem Überfall von einem Unbekannten mit einer Pistole geschlagen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von gestern betrat der Täter den Laden in der Krappmühlstraße am Mittwochabend und ging direkt auf den Inhaber zu. Er bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Als sich der Inhaber den Forderungen widersetzte, schlug der Unbekannte mit dem Griff der Waffe auf den Kopf des 71-Jährigen ein und verletzte ihn leicht.

Fluchtwagen wartete

Nachdem der Inhaber dabei bemerkt hatte, dass es sich um eine Plastikpistole handelt, zog der unbekannte Mann ein Messer. Weil der Inhaber die Kasse jedoch immer noch nicht öffnete, flüchtete der Unbekannte mit Zigarettenschachteln im Wert von knapp 20 Euro. Er stieg als Beifahrer in ein schwarzes Fahrzeug, das in zweiter Reihe in der Seckenheimer Straße geparkt wartete. Das Auto fuhr dann in Richtung Möhlstraße davon.

Der Täter wird laut Polizei als etwa 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schmal beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer schwarzen Wintermütze sowie einem bunten Schal maskiert. Bisher konnten die Unbekannten nicht festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen: 0621/174-44 44. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019