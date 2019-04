Mit Regeln gegen Grillrauch-Ärger

Anwohnern und Händlern stinkt das Rauchgas aus den Grillrestaurants am Marktplatz seit langem. Jetzt kommt anscheinend Bewegung in die Angelegenheit. Die Stadt möchte jedenfalls die gültigen Bebauungspläne um ein Verbrennungsverbot beidseitig der Breiten Straße ergänzen. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss liegt am Mittwoch im Bezirksbeirat Innenstadt Jungbusch auf dem Tisch.

