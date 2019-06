Mit Rosenblättern durch die Quadrate

Genau genommen fing der Feiertag schon um 6 Uhr morgens mit dem Aufbau des Podestes samt Altar an. Helfer aus den polnischen und kroatischen muttersprachlichen Gemeinden Mannheims sowie aus Jordanien halfen den Vorplatz der St.-Sebastian-Kirche zu schmücken. „Es ist jedes Jahr wieder schön zu entdecken, was wir alles können, was wir in der Gemeinschaft für ein Potenzial haben“, sagte Pfarrer Theo Hipp nach getaner Arbeit. Das eigentliche Hochfest begann wenige Stunden später schließlich in der Jesuitenkirche, die bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Viele Gläubige mussten sogar im Seitenschiff stehen, so groß war das Interesse. Das lag auch an den vielen muttersprachlichen Gemeinden, die traditionell an Fronleichnam gemeinsam das Hochamt feiern. So zogen spanische, kroatische, polnische, slowakische, slowenische und auch italienische Missionen mit ihren Fahnen und in festliche Gewänder gekleidet in die Kirche ein. Dekan Karl Jung begrüßte die Gemeinden in ihrer jeweiligen Landessprache, wobei sein italienisches „Buon Giorno“ für eine Welle der Begeisterung unter den Gläubigen sorgte. „Wir sind froh, dass sie wieder da sind“, sagte er zur Begrüßung der italienischen Gemeinde. In der Vergangenheit nämlich war es ruhiger um die Gemeinde geworden.

So nahmen die Italiener während der vergangenen Jahre nicht mehr an den Feierlichkeiten zu Fronleichnam teil. Schließlich hat das Fest in dem südeuropäischen Land nicht den gleichen Stellenwert wie in Deutschland. Der Dekan würdigte bei der Begrüßung das Fronleichnamsfest als ein „wichtiges Ereignis“ für die katholische Kirche. Bei dieser Gelegenheit ließ er die Gemeinde auch wissen, dass dies das letzte Fronleichnamsfest in Mannheim für Pfarrer Janez Modic sei.

Der Leiter der slowenischen Gemeinde Mannheim wird die Stadt verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren. Dekan Jungs Predigt orientierte sich an einer Kanzelrede von Pfarrer Alfred Delp aus dem Jahre 1943. Fürbitten wurden im Anschluss an die Kanzelrede in sieben Sprachen verlesen. Der Prozessionszug setzte sich dann von der Jesuitenkirche durch die Quadrate in Richtung St. Sebastian-Kirche in Bewegung. Eine Prozession, die einige Gläubige in innerer Einkehr und im Gebet liefen, andere fröhlich singend. Alles in allem waren bei der Prozession am Donnerstag etwa 1 400 Menschen in der Stadt unterwegs. Bei der Schlussandacht und dem Gebet auf dem Mannheimer Marktplatz nahm Dekan Jung noch einmal Bezug auf seine Predigt und bedankte sich ausführlich bei den vielen engagierten Helfern. Der Dekan lobte das gemeinschaftliche Miteinander. Das Hochfest, die Prozession, die vielen Kulturen, die sich versammelten, „das ist ein wunderbares Zeichen des Miteinander“, lobte Mannheims Stadtdekan.

15 000 Blumen für die Prozession

Um das Hochfest und die anschließende Prozession zu Fronleichnam in Mannheim so begehen zu können, waren indes einige Vorbereitung nötig. So zerpflückten etwa zwei Dutzend Kinder der St. Sebastian- und St. Alfons-Kindergärten gemeinsam mit Flüchtlingen aus Nigeria und dem Iran schon am Vortag etwa 15 500 Rosen. Die Blätter der Blumen waren dazu bestimmt, den Prozessionsweg an Fronleichnam –von der Jesuitenkirche zur Kirche St. Sebastian am Marktplatz – zu zieren. Während die Helfer noch Rosenblätter sammelten, waren Ilona und Enzo Mariconda in ihrem Blumenhaus am Theater damit beschäftigt, eine große Plastik-Friedenstaube mit weißen Blumen für die Prozession zu schmücken.

