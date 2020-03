Schon im vergangenen Jahr war das Bach-Gymnasium beim 54. „Jugend forscht“-Wettbewerb mit zwei Schülerprojekten an den Start gegangen – mit Untersuchungen zur Stabilität von Bienenwaben und „Sattel-Sitz-Heizung“. Jetzt traten gleich drei Gruppen an – allerdings nur eine beim Regionalwettbewerb Nordbaden in Biologie bei „Jugend forscht“. Die anderen starteten wegen Terminüberschneidungen in der Region Heilbronn/Franken bei „Schüler experimentieren“. Eine Gruppe untersuchte Futter für Singvögel (zweiter Platz in Biologie), die andere entwickelte einen „Müllfischer“, um Plastik aus dem Wasser zu holen (Platz Drei bei Geowissenschaften). Heiko Stangl, Koordinator für Nordbaden, freut sich darüber, dass das früher sehr aktive Bach-Gymnasium nach einer längeren Pause unter der Leitung von Stephanie Johann „mit Schwung gestartet“ sei. Für den „gelungenen Neubeginn“ gab es einen mit tausend Euro dotierten Sonder-Schulpreis.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020