Mit „Silvia“ ums Deutsche Eck

„Ich bin ganz schön aufgeregt“, verrät Ilse Aichinger, die mit 139 anderen Morgentourlern vor dem Verlagsgebäude des Mannheimer Morgen auf die Reisebusse wartet, die sie Richtung Mayen-Koblenz bringen sollen. Immerhin ist es ihre erste Fahrt mit dem Luxusliner „Königin Silvia“, dem Flaggschiff der Weißen Flotte Heidelberg, die sie gemeinsam mit zwei Freundinnen genießen möchte. Von Alken, einer Ortsgemeinde an der Mosel, bis Oberwesel am Rhein soll die Schifffahrt gehen.

Doch zuerst liegen rund zwei Stunden Busfahrt vor den Ausflügern. Während die Autobahnen frei sind, scheint das Verkehrsaufkommen auf dem Wasser hoch zu sein. Als die Morgentourler in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Alken ankommen, erfahren sie von Schiffskapitän Karl Hofstätter, dass er mit seiner MS Königin Silvia quasi im Stau vor einer Moselschleuse steht und sich verspäten wird. Um die Wartezeit zu umgehen, wird nach kurzer Beratung entschieden, dass man dem Luxusliner mit den Bussen entgegen fährt. Und erst im rund acht Kilometer entfernten Kobern-Gondorf an Bord geht.

Geräuschlos Richtung Koblenz

Gesagt, getan. Kurze Zeit später sitzen die Morgentourler auf den bequemen Sesseln im Salon der MS Königin Silvia und genießen den Ausblick aus den raumhohen Panoramafenstern auf die Landschaften links und rechts der Mosel. Normalerweise bietet das Schiff Platz für 600 Personen, heute gehört es allein den 140 Morgentourlern. Wenig später legt das 350 Tonnen schwere Schiff sanft und fast geräuschlos ab und begibt sich auf seine Fahrt moselabwärts Richtung Koblenz, dann weiter vorbei an Lahnstein, Braubach, Boppard, St. Goar, um schließlich in Oberwesel anzukommen. Erst seit 1964 sei die Mosel für große Schiffe befahrbar, erläutert Kapitän Hofstätter den Morgentourlern.

Herrliche Mosellandschaften ziehen an den Ausflüglern vorbei. Da schmeckt das Mittagessen nochmal so gut, das kurz nach dem Ablegen vom freundlichen Bordpersonal serviert wird und zuvor in der 75 Quadratmeter großen Küche der MS „Königin Silvia“ frisch zubereitet worden ist. Gleich nach dem Essen zieht es die meisten auf das große Sonnendeck des Schiffes.

So auch Sylvia und Andreas Filsinger. Der Schwetzinger wurde von seiner Frau mit dieser Fahrt überrascht: „Alles was ich wusste war, dass ein Ausflug auf dem Plan stand“, so Andreas Filsinger, der erst am Morgen erfuhr, wohin die Reise gehen sollte. „Ich bin begeistert und sehr überrascht, wie ruhig und lautlos das Schiff über das Wasser gleitet. Man kann richtig gut entspannen.“ Möglichst keine Motorengeräusche zu hören – diese Vorgabe setzte die Lux-Werft in Niederkassel-Mondorf, die die MS Königin Silvia gebaut hat, durch eine Extra-Dämmung des Maschinenraumes um. Nach rund 90 Minuten Fahrtzeit verkündet Kapitän Karl Hofstätter: „Wir haben die Moselmündung am Deutschen Eck erreicht. Ab jetzt geht es rheinaufwärts.“

Und schon werden die Fotoapparate gezückt, für die auf der in Fahrtrichtung linken Seite auftauchenden Festung Ehrenbreitstein. Auf der anderen Stromseite erscheint die Silhouette von Koblenz. Wenig später erhebt sich majestätisch die Burg Stolzenfels, ein Inbegriff der Rheinromantik gilt, wie die Gäste erfahren.

„Das ist wie ein Kurzurlaub!“

Begeistert von dem Schiff, das den Namen der schwedischen Königin trägt, ist auch Christel Fabricius. Vor allem das sanfte Dahingleiten gefällt der Mannheimerin. „Das ist wie ein Kurzurlaub“, sagt sie und wird von ihrer Freundin Elisabeth Moser in ihrer Meinung bestätigt.

Kurz nachdem das Schiff an der Stadt Braubach vorbeigezogen ist, bietet sich ein weiteres, spektakuläres Fotomotiv. „Wir überholen gerade das größte Rhein-Containerschiff“, erklärt Hofstätter. Der Riese mit dem Namen „Bolero“ fahre von Seehäfen, wie zum Beispiel Rotterdam, nach Mannheim oder Karlsruhe und beeindrucke mit einer Länge von 135 Metern und einer Breite von 17,5 Metern, so der Kapitän weiter.

Als die MS Königin Silvia rund fünfeinhalb Stunden und 65 Flusskilometer später in Oberwesel anlegt, sieht man entspannte Gesichter von Bord des Luxusschiffes gehen. Auch wenn es zwischenzeitlich ordentlich zu regnen begonnen hat.

