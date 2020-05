Mit Spenden kleine Apotheke eröffnet

Im vergangenen Dezember hatte Christina Berge aus Mannheim schnelle Hilfe bei einem Herzinfarkt während ihres Urlaubs in Äthiopien erhalten (wir berichteten). Sie selbst unterstützte danach Dr. Eshetu, den behandelnden Mediziner in der Kleinstadt Lalibela, und eröffnete ein Konto über die Internetplatform „betterplace“. Die Spenden mit ihrem eigenen Zuschuss addierten sich auf rund 2400 Euro bisher. Nun hat sich Dr. Eshetu per Mail bedankt und berichtet, dass er, wie geplant, eine kleine Apotheke eröffnet hat: „Ich kaufte einige Medikamente für häufig auftretende Krankheiten hier, unter anderem Lungenentzündung, Durchfallerkrankungen, Keuchhusten und Harnwegsinfekte. Das hilft schon viel hier.“

Gerne wolle er einige Instrumente anschaffen, vor allem ein Röntgengerät, das ihm helfen würde, dort verbreitete Erkrankungen wie Tuberkulose, Rachitis, Rheumatoide Arthritis, Harnwegsinfekte, Darmverschluss, Darmperforation, Lungenödem nach Herzversagen und Knochenbrüche zu diagnostizieren. Informationen über die Arbeit von Dr. Eshetu gibt es unter www.betterplace.me/unterstuetzung-fuer-dr-eshetu-klinik-in-lalibela. ube

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020