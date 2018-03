Mit Spielfreude zum Erfolg

Sind stolz auf ihren ersten Preis (v.l.): Die Musikschülerinnen Isabell Höppner, Kamila Breitner und Teresa Thien-An Ho. © Rittelmann

Mannheim.Monatelang haben sie geübt und geprobt, im Schnitt eine Dreiviertelstunde bis Stunde am Tag. Das ist viel, wenn man auch noch in die Schule gehen und Hausaufgaben erledigen muss – und neben dem Instrumentalunterricht noch in Ensembles wie dem Sinfonieorchester spielt. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt: Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für Mannheim und den westlichen

...

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018