Mit Stichen verletzt

Wegen des Verdachts auf versuchte Tötung fahndet die Polizei nach drei unbekannten Männern. Sie sollen einen 23-Jährigen mit mehreren Stichen so schwer verletzt haben, dass er im Klinikum operiert werden musste. Wie das Präsidium gestern mitteilte, ereignete die Tat sich bereits am frühen Samstagmorgen zwischen 0 und 1 Uhr. „Als Tatort kommt der Bereich um die Rathenaustraße/Lameystraße, rund um den Charlottenplatz, in Betracht“, so die Polizei. Das Opfer sei danach selbst ins Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Die Ermittler gehen davon aus, „dass die Verletzungen dem Mann vorsätzlich zugefügt worden sind“. Die Täter hätten südeuropäisch ausgesehen und allesamt Basecaps getragen, einer sei wesentlich größer als die beiden anderen gewesen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich zwischen Nationaltheater und Rosengarten Verdächtiges gesehen und insbesondere etwas von Streitigkeiten mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/17 444 44 zu melden. bhr/pol