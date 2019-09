Mit Swing und Bossa Nova auf musikalischer Weltreise

Bossa Nova, Swing, irische Balladen und eigene Kompositionen im osteuropäischen Klezmerstil: Einen „frisch servierten Ohrenschmaus“ versprechen die vier Musiker von Herbysworld. Die Band nimmt ihr Publikum auf eine musikalische Weltreise mit. Lieder und Texte, die berühren, hat die Truppe im Repertoire – am Freitag um 20 Uhr will sie „Gehrings Kommode“ in der Schulstraße in Neckarau verzaubern. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. lor (BILD: hErbysworld)

