Mit Transparenten gegen Mietwucher

Ein Bündnis Mannheimer Initiativen (OST – Offenes Stadtteiltreffen Neckarstadt West & Ost, Ewwe Longts – Linkes Zentrum Mannheim, FairMieten) ruft Mieter zu einer Fenster- und Balkon-Demonstration zum Internationalen Housing Action Day am 28. März auf. An dem Tag sollen an zahlreichen Häusern Transparente aufgehängt werden mit der Botschaft „Stopp! Kein Ausverkauf der Neckarstadt“. Mit dieser Aktion wollen die Initiativen ein Signal gegen steigende Mieten in der Neckarstadt setzen. Mit der Fenster- und Balkon-Aktion wird eine Aktionsform gewählt, die der Corona-Krise angemessen ist. Die für Samstag auf dem Neumarkt geplante Kundgebung wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Wer mitmachen möchte und kein Transparent hat, kann sich unter kontakt@ewwe-longts.de oder mietnotruf@web.de melden. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020