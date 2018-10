Mit Verkehrsschild geschlagen

Mit einem Verkehrschild sind zwei junge Männer auf einen 22-jährigen Kontrahenten losgegangen. Bei ihrem Angriff am Sonntagmorgen in den U-Quadraten verletzten sie ihr Opfer schwer. Worum es bei dem Streit ging, ist noch vollkommen unklar, das teilte die Polizei gestern mit. Der 22-Jährige erlitt bei dem Angriff stark blutende, klaffende Kopfwunden. Er kam zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Angreifer im Alter von 18 und 25 Jahren konnte die Polizei im Laufe einer Fahndung festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge standen sie unter dem Einfluss von Drogen beziehungsweise Alkohol. Das Innenstadtrevier ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-Jährigen und dessen 25-jährigen Begleiter. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018