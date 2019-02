Mit viel Herz fürs Hospiz

Mit einem derart hohen Betrag hätten sie nie gerechnet: 10 000 Euro standen auf dem Scheck, den drei Frauen nun für den Förderverein St. Vincent Hospiz überreichten. Dabei handelt es sich um den Erlös einer Operngala mit Adventsbasar, die sie – ganz privat und auf eigene Initiative – im November in der ausverkauften Schlosskirche veranstalteten.

„Ein wahnsinnig schönes Konzert und ein wirklich tolles Engagement“, so Hospizleiterin Gabriele Andres dankbar. „Eine großartige Idee“, lobte Roland Hartung, Vorsitzender des Fördervereins der beiden Hospize des Caritasverbandes, die jeweils acht Plätze auf dem Waldhof und in Ilvesheim bieten.

Krankenkassen zahlen nicht genug

In dem eigenständigen Bereich des Caritas-Zentrums St. Franziskus am Taunusplatz werden pro Jahr 120 Gäste von speziellen Pflegekräften, Therapeuten, Seelsorgern, Palliativmedizinern und Ehrenamtlichen betreut – bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 14 Tagen.

„Hospize sind Herbergen für Menschen, deren Leben man nicht mehr Tage, aber deren Tage man mehr Leben zufügen kann“, definiert Hartung die Einrichtung. Zu lange habe die Medizin dann, wenn sie einen Patienten nicht mehr heilen könne, einfach aufgegeben. „Die Hospizbewegung ist ein humanitärer Fortschritt, denn sie ermöglicht, Symptome zu lindern und dem Menschen bis zuletzt seine Würde zu geben“, so Hartung. Dennoch seien Hospize „grundsätzlich unterfinanziert“. Krankenkassen zahlten bis vor zwei Jahren nur 90 Prozent, nun 95 Prozent der Pflegesätze von Krankenhäusern. „Der Rest bleibt bei den Trägern, genauso Investitionen und alles, was wir hier machen, um die letzten Tage des Lebens angenehm zu gestalten“, so der Vorsitzende des Fördervereins. Daher sei er für „das großartige bürgerschaftliche Engagement sehr dankbar“.

Die Idee für die Veranstaltung hatte Monika Kulczinski, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes, die zahlreiche prominente Sänger und Musiker des Nationaltheaters für den Abend gewinnen konnte. Sehr engagierte Mitstreiterinnen fand sie in Gertrud Frohburg, Vorstandsmitglied des Hospiz-Fördervereins, und Hartungs Frau Angelika. Gemeinsam stellten sie den Abend mit viel Einsatz auf die Beine.

„Es war ein Zusammenspiel vieler Helfer“, hebt Monika Kulczinski aber hervor. Uta Trui und Christa Scharer, Vorstandsmitglieder des Wagner-Verbandes, sowie Karl-Heinz Schwind, der mit enormem Aufwand die Präsente der Tombola selbst herstellte, zählten ebenso dazu wie die Künstler: „Alle waren gerne sofort, mit vollem Herzen und ohne Gage, dabei“, so Kulczinski.

Die letzten Sonnenstrahlen

Der Erlös solle nun, so Gertrud Frohburg, „nicht einfach so aufs Konto fließen“. Vielmehr wird er gezielt verwendet, die Dachterrasse, auf der viele Menschen die letzten Sonnenstrahlen ihres Lebens genießen, neu zu gestalten und auszustatten. Aber über die finanzielle Unterstützung hinaus ist Roland Hartung noch ein zweiter Aspekt der Benefizveranstaltung wichtig: „Es ist wichtig, auch über das Sterben in Würde zu sprechen, es nicht dauernd zu verschweigen“, unterstreicht er.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019