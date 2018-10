Mit viel Mut und taktischem Geschick

Noch heute läuft es ihm kalt den Rücken herunter, wenn er davon erzählt. Im vergangenen Dezember hat Klaus Tretter in einem kleinen bayerischen Ort gemeinsam mit drei anderen Menschen einem Postboten das Leben gerettet. Dieser war mit seinem Transporter von der Straße abgekommen und in einen Teich gestürzt. Das Auto lag auf dem Dach, die Seitentüren ließen sich nicht öffnen – und das Wasser in der Fahrerkabine stieg immer weiter. Auch durch den Laderaum kamen die Helfer nicht zum Fahrer. Die Trennwand zum Führerhaus war fest verschraubt.

Während einer einen Werkzeugkasten holte, um die Wand abzuschrauben, blieb Tretter im Wagen. Er redete – durch die Wand – beruhigend auf den Postboten ein. „Ich stand bis zum Gürtel im Wasser“, erzählt er. Gefroren habe er im zwei Grad kalten Wasser nicht, erst später habe er gemerkt, wie kalt ihm gewesen sei. „Darüber habe ich während der Rettung nicht nachgedacht“, sagt der 43-Jährige. Schließlich gelang es den Helfern, die Wand aufzustemmen und den Fahrer herauszuholen. „Er hielt meinen Arm so fest, das werde ich nie vergessen“, sagt er.

Tretter ist einer von insgesamt 16 Menschen, denen gestern im Mannheimer Polizeipräsidium von der Arbeitsgemeinschaft „Kavalier der Straße“ (KdS) die gleichnamige Auszeichnung übergeben wurde. Einmal im Jahr verleiht diese bei einem Festakt den bundesweiten Preis. Ausrichter war in diesem Jahr der „Mannheimer Morgen“, das Büffet sponserte der TÜV. Als Gastgeber fungierte das Polizeipräsidium Mannheim, das seinen Bezirksratssaal zur Verfügung stellte.

Der Mannheimer Polizeipräsident Thomas Köber freute sich, Gastgeber sein zu dürfen. „Es ist eine große Ehre, eine solche Veranstaltung im Haus zu haben“, sagt er. Auch wenn heutzutage Unfallzahlen im Straßenverkehr rückläufig seien, seien sie aber immer noch erschreckend hoch. „Zudem bringt die neue Zeit auch immer mehr Herausforderungen – zum Beispiel die Ablenkung durch elektronische Geräte“, fügt er hinzu. Umso wichtiger sei es, dass es Menschen gebe, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und helfen, wenn sie Not sehen. „Es freut mich auch besonders, dass die Medien das so sehen und mit der Preisvergabe solch ein gutes Verhalten unterstützen“, sagt er.

Dieses Kompliment nahm Stephan Eisner gerne entgegen. Er begrüßte die Gäste im Namen des „Mannheimer Morgen“. „Sie haben nicht weggeschaut, sondern gehandelt. Das ist Ihr Tag“, sagte er. Ihm war es wichtig zu betonen, wer alles ein „Kavalier der Straße“ sein könne. „Es müssen nicht immer die spektakulärsten Fälle sein, auch die vermeintlich kleinen Taten sind es wert, gewürdigt zu werden“, sagte er. Eisner war es auch, der die Laudatio für die Kavaliere aus der Region hielt. Zuerst wurden aber die aus ganz Deutschland angereisten Menschen ausgezeichnet – einer von ihnen war Andreas Bauer.

Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei war im Februar mit einem Streufahrzeug von München in Richtung Deggendorf unterwegs, als ihm auf der Autobahn eine Falschfahrerin entgegenkam. Der 22-Jährige bremste sofort ab und ermöglichte es so den anderen Autos, nach rechts auszuweichen. Damit war sein Einsatz aber immer noch nicht beendet. Nachdem er die Polizei gerufen hatte, nahm er die nächste Ausfahrt und fuhr – allerdings in Richtung München – wieder auf die Autobahn auf. Hier fuhr er so schnell bis er zu der Falschfahrerin aufgeschlossen hatte. Mit der Lichthupe versuchte er, die entgegenkommenden Fahrzeuge zu warnen. Einen Unfall konnte er nicht verhindern, ohne sein Einschreiten hätte aber noch deutlich Schlimmeres passieren können. „Dieses Verhalten erforderte großen Mut und viel taktisches Geschick“, sagte Gerd Brunner von der KdS. Er hielt die Laudatio für den 22-Jährigen. Dieser gab sich danach allerdings ganz bescheiden. „Am schönsten wäre es eigentlich, wenn es überhaupt nicht zu so einer Situation gekommen wäre“, sagte er. Die Erfahrungen aus seinem Beruf, bei dem er auch häufig mit Unfällen zu tun habe, habe ihm dabei geholfen. „Dennoch sind Unglücke nie Routine“, betont er.

Diese Ansicht teilt auch Ute Hammer, die Geschäftsführerin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Sie merkte an, dass in der heutigen Zeit Stress, Zeitdruck und Hektik immer mehr zunähmen. Das führe auch zu mehr Unfällen. „Das Wichtige aber ist: Wir dürfen das Miteinander nicht vergessen“, sagte sie. Gerade in Zeiten des technischen Wandels sei es wichtig, diese Werte weiter hochzuhalten, betonte Hermann Fetsch, Verlagsleiter des Donaukuriers und Sprecher der KdS. Selbst wenn Maschinen irgendwann einen Großteil unserer Arbeit übernehmen werden, sei der Mensch auch in Zukunft im Verkehr nicht verzichtbar. „Das, was uns ausmacht, ist ihre Empathie und emotionale Intelligenz“, sagt er.

Diese stellte auch Eliana Ludwig aus Bad Aibling unter Beweis. Sie ist wohl der jüngste „Kavalier der Straße“. Die Elfjährige kam einer älteren Dame zu Hilfe, die mit ihrem Wagen rückwärts in einen drei Meter tiefen Graben gefahren war. Das Mädchen rannte sofort zu dem Auto und half der Frau, aus dem Wagen zu kommen. „Ich habe kurz überlegt, was ich machen soll“, sagte sie. Recht schnell habe sie sich aber dafür entschieden, selbst in den Graben zu steigen, um der Frau zu helfen. „Ich werde lieber aktiv, als nur herumzusitzen“, fügte sie hinzu.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

