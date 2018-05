Mit viel Respekt nach Duisburg

Anzeige

Seit vielen Jahren geht Schroth mit dem SV Waldhof durch dick und dünn und hatte dem Klub auch beim undankbaren Gang in die Oberliga die Treue gehalten. Jetzt ist für ihn nach zwei gescheiterten Anläufen die Zeit gekommen, um endlich der Regionalliga zu entfliehen. „Für beide Mannschaften herrschen in Hin- und Rückspiel ungewohnte Atmosphären. Wer die besseren Nerven hat, wird wohl auch den Weg nach oben antreten“, denkt Schroth, der auf dem Almenhof wohnt. „Wenn man die zwei gescheiterten Relegationsspiele im Hinterkopf hat, ist es vielleicht die Erfahrung, die unsere Nerven stützt.“ Gemeinsam mit vier weiteren Wegstreitern, mit denen er demnächst auch einen neuen Waldhof-Fanklub gründen möchte, begibt er sich heute bereits um 12 Uhr auf die Autobahn. „Um diese Uhrzeit umfahren wir hoffentlich den Berufsverkehr und haben noch genügend Zeit, um in Ruhe das eine oder andere Bier zu trinken.“ Wie es denn am Ende ausgeht, da hat der gelernte Krankenpfleger bereits eine knappe, aber konkrete Vorstellung im Kopf, die mit Sicherheit ganz im Sinne aller Waldhof-Fans ist: „Ich bleibe bei 50:50, und wir steigen am Ende auf.“

Die wohl weiteste Anreise zum heutigen Spiel hat der „Waldhof-Stammtisch München“. „Wir fahren mit dem ICE um 9.28 Uhr los, in Augsburg steigen noch zwei Waldhof-Fans zu“, berichtet Friedemann Deck, der den exotischen Fanklub für Exil-Mannheimer in der bayerischen Landeshauptstadt im Jahr 2008 gegründet hat. „Wir übernachten dann in Duisburg und fahren am Freitag nach München zurück.“

Ob es für den SV Waldhof ein Vorteil sein könnte, dass der heutige Gegner nicht in seiner heimischen Festung antreten kann, sondern ebenfalls gefühlt ein Auswärtsspiel zu bestreiten hat, bezweifelt Deck. „Allzu viel Einfluss schreibe ich der Kulisse in Relegationsspielen nicht zu, denn schon Lotte hat sich von der Atmosphäre im Carl-Benz-Stadion nicht groß beindrucken lassen.“

Wichtig ist für Deck, wie auch für alle anderen Fans, die heute nach Duisburg reisen, endlich einmal ein Tor in der Relegation bejubeln zu dürfen. Es könnte dann schon die halbe Miete für das Rückspiel sein. Da werden die „Krauts“, Schroth und der „Stammtisch München“ natürlich auch dabei sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018