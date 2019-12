Mit viel Witz ins Mannheim der 50er Jahre

Die nostalgisch-freche Komödie „Nierentisch und Caprifischer“ mit Regina und Hugo Steegmüller entführt die Zuschauer mit viel Musik und Lokalkolorit in das Mannheim der 50er Jahre und lässt damit so manche Erinnerung lebendig werden. Darin träumt die brave Kriegerwitwe Rosalinde von einem Nierentisch und Blue Jeans. Für die Vorstellung im Schatzkistl am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nierentisch“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia

