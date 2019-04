Mit Waffen gehandelt

Die Polizei hat in Neckarau einen unter Drogeneinfluss stehenden 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Beamten von gestern soll er am Dienstag in einer Gaststätte in der Angelstraße versucht haben, mehrere Waffen zu verkaufen. Ein Zeuge hatte den mit einem Speer und einer Machete bewaffneten Mann gesehen und gegen 23.15 Uhr der Polizei gemeldet.

Aufgrund der unklaren Gefahrenlage rückte die Polizei mit sieben Einsatzfahrzeugen an. In der Zwischenzeit hatte der 25-jährige Verdächtige die Gaststätte wieder verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnte er auf einem Spielplatz in der Waldhornstraße gefunden werden. Unter der Bank, auf der der Verdächtige saß, befand sich eine Tasche, in der die Beamten eine kleine Menge an Amphetaminen fanden. In einem Gebüsch entdeckten sie eine Machete, ein sogenanntes Bahko-Messer, zwei Speere und ein Schwert.

Aggressives Verhalten

Da sich der 25-Jährige aggressiv verhielt und augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Er musste gefesselt werden, bevor er auf das Polizeirevier gebracht werden konnte. Später wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Ersten Ermittlungen nach stammen die Waffen von einem Einbruch in eine Gartenhütte in Neckarau. Der ursprüngliche Eigentümer hatte den Verlust der Waffen noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er soll sich unter der Rufnummer 0621/83 39 70 melden. pol/onja

