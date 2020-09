Mit „Wechseltrick“ Rentner bestohlen

Ein unbekannter Betrüger hat einen 90-jährigen Mann mit dem „Wechseltrick“ um 350 Euro gebracht. Nach Polizeiangaben sprach der Täter sein Opfer bereits am Freitag in der Fressgasse in Höhe des Quadrats Q 7 an und bat den 90-Jährigen, ihm Geld zu wechseln. Hierbei stahl er dem Rentner 350 Euro, die dieser kurz zuvor auf einer Bankfiliale in der Nähe abgehoben hatte. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Unbekannte den 90-jährigen Mann bereits beim Abheben des Geldes beobachtet hatte. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 50 bis 60 Jahre alten Täter, er soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Der Mann hat kurze schwarze Haare, er spricht Deutsch und trug zur Tatzeit ein graubraunes Hemd und schwarze Hosen. Hinweise unter der Tel. 0621/174-3310. scho/pol

