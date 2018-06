Mit Wucht gegen Kopf getreten

Anzeige

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Mannheim jetzt Haftbefehl gegen einen 50-jährigen aus Polen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Der Beschuldigte soll am Montag gegen 14.45 Uhr auf einen auf dem Rasen am Paradeplatz liegenden 66-jährigen Mann eingetreten haben. Das Opfer lag zum Tatzeitpunkt im Gras, als der 50-Jährige ihm – laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft – mehrfach und mit Wucht ins Gesicht getreten habe. Dadurch erlitt der 66-Jährige Prellungen und eine blutende Wunde am Kopf. Er musste von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

2,7 Promille zum Tatzeitpunkt