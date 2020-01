Mit Zangen gegen Müll am Ufer

Die Surfrider Baden-Pfalz, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz der Gewässer, Ufer und Meere in Europa verschrieben hat, ruft erneut zu einer Reinigungsaktion in Mannheim am Montag, 6. Januar, von 13 bis 16 Uhr auf der Neckarwiese rechts und links der Kurpfalzbrücke auf. „Wie wir mit Entsetzen bei unserem ersten Cleanup im Jahr 2019 feststellen mussten, war sogar Ende Februar die Neckarwiese noch voll von Silvesterüberbleibseln“, sagt Uwe Franken von der Regionalgruppe der Organisation: „Dem wollen wir jetzt entgegenwirken. Und deshalb haben wir uns kurzfristig entschlossen, Anfang Januar ein kleines Cleanup zu veranstalten, um die Neckarwiese von Raketen- und Knallerresten zu befreien, bevor sie durch Niederschläge oder Hochwasser in den Neckar gelangen.“

Handschuhe mitbringen

Wer mitmachen möchte, sollte ein Paar Handschuhe mitbringen. Alles andere ist laut Aussage der Organisatoren vorhanden. Treffpunkt ist an der breiten Treppe hinter dem Sport- und Kulturtreffpunkt „Alter“ am Alten Meßplatz in der Neckarstadt. Auch dieses Mal gibt es nach getaner Arbeit Glühwein für alle Helfer. aph

