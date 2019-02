Mit zwei Promille über die rote Ampel

Warum man nicht betrunken Auto oder Roller fahren sollte, hat ein 28 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonntag bewiesen: Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr der Mannheimer gegen 0.30 Uhr mit seinem Roller vom Bahnhof kommend über eine rote Ampel am Friedrichsplatz. Dabei kollidierte er mit einem 38-Jährigen, der in seinem Auto bei grün abgebogen war. Nach dem Unfall fuhr der 28-Jährige einfach weiter, wurde wenig später jedoch am Kurpfalzkreisel von einer Polizeistreife gestoppt. Ein von den Beamten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Pegel von 2,02 Promille. Der Mann ist seinen Führerschein jetzt erstmal los. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 2100 Euro, verletzt wurde niemand. pol

