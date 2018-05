Mitbestimmen beim Gestalten

Anzeige

„Den öffentlichen Raum neu denken. Bürger gestalten ihre Zukunft“ – dies ist der Titel und zugleich gesetztes Ziel der seit 2017 laufenden Projektpartnerschaft zwischen der Stadt Mannheim, der moldawischen Partnerstadt Chisinau und der ukrainischen Stadt Czernowitz. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit tauschen sich demnach kommunale Experten der drei Städte zur nachhaltigen Stadtentwicklung aus und arbeiten gemeinsam an der Umsetzung eines Pilotprojekts zur Umgestaltung eines öffentlichen Platzes in Chisinau und Czernowitz.

Neue Möglichkeiten

Nach dem Auftaktworkshop im Bereich der integrierten Stadtentwicklung im Januar in Mannheim ging das Projekt nun in die nächste Phase. Eine Fachdelegation bestehend aus kommunalen Experten der Stadtplanung der Stadt Mannheim reiste nach Czernowitz zur Unterstützung des ersten Bürgerworkshops vor Ort. Im Rahmen des zweitägigen Austauschs hatte die Mannheimer Delegation die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kollegen aus Czernowitz und Chisinau den aktuellen Projektfortschritt zu diskutieren und insbesondere den ausgewählten öffentlichen Platz vor Ort zu begehen.

Interessierte Bürger der Stadt Czernowitz wurden eingeladen, um sich an dem Umgestaltungsprozess eines öffentlichen Platzes zu beteiligen und ihre Ideen und Vorstellungen miteinzubringen. Der öffentliche Platz in Czernowitz soll zu einem nachhaltigen, sicheren, attraktiven und barrierefreien Lebensbereich umgestaltet werden. Die Delegation zeigte sich dabei besonders beeindruckt von dem großen Interesse der Bürgerinnen und Bürger Czernowitz an dem ersten Beteiligungsworkshop. Derartige partizipative Ansätze hat es bislang in der ukrainischen Stadt Czernowitz in dieser Form nicht gegeben.