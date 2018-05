Mitfiebern im Planetarium

Anzeige

Wenn Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch, 6. Juni, zu seiner zweiten Weltraum-Mission (Expedition 56 sowie Expedition 57 – Mission „Horizons“) vom Weltraumbahnhof Baikonur (Kasachstan) in Richtung Internationale Raumstation ISS abhebt, können Fans und Interessierte im Planetarium, Wilhelm-Varnholt-Allee, mitfiebern. Insgesamt wird er sechs Monate im Weltall bleiben und im November 2018 wieder zur Erde zurückkehren. Gerst wird als erster Deutscher und zweiter Westeuropäer zeitweise das Kommando auf der ISS übernehmen.

Schalte zur ESA

Im Planetarium kann man per Livestream hautnah mit dabei sein. Der Start wird an die Planetariumskuppel übertragen. Zudem schaltet das Planetarium zur zentralen Veranstaltung der Europäischen Weltraumagentur ESA ins Zeiss-Großplanetarium nach Berlin. Darüber hinaus gibt es Informationen über die ISS und die Astronautenkarriere Gersts. Das Live-Event im Planetarium am Mittwoch, 6. Juni, beginnt um zwölf Uhr Mittags und dauert bis gegen 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. lang

Info: www.planetarium-mannheim.de/