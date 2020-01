Mitmach-Buch aus den Stadtteilen

Ab sofort bietet das Jugendkulturzentrum „forum“ das kostenlose Mitmachbuch „Reiß es raus! – eine Dokumentation, die bewegt“, an. Drei Jahre lang hat das Projekt „Moving Space“, unterstützt von der Baden-Württemberg-Stiftung, Aktionen wie Filmworkshops im Herzogenried („Monnem Movies“) oder einem Waldhof-Reiseführer für die Ohren, gemeinsam mit den Anwohnern, erstellt. Auf herausnehmbaren Seiten gibt es Aufgaben, wie Postkarten an Unbekannte schreiben oder Fehler in Mannheim-Fotos finden. Dabei erfährt der Leser auch etwas über die Projekte in den Stadtteilen und kann sich selbst die eigene Mannheim-Reise zusammenstellen. Das Buch ist sowohl im forum (Neckarpromenade 46), als auch per E-Mail an birgit.thomas@forum-mannheim.de erhältlich. Weitere Infos unter www.movingspace-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020