Mitmach-Museum legt an Rheinpromenade an

„Fit für den Jobmarkt der Zukunft“ heißt es auf einem Bildschirm. Zwei Schülerinnen sitzen davor und geben ihre Wunschberufe ein. An Reglern können sie den Grad an „Bildung und Erfahrung“ oder auch an „Manuelle Tätigkeiten“ einstellen. Das Programm zeigt ihnen dann, zu wie viel Prozent der Beruf automatisiert werden kann. Die beiden Speyerinnen sind bei der Ausstellung auf dem Schiff „MS Wissenschaft“, die sich dieses Mal um das Thema „Arbeitswelten der Zukunft“ dreht. Exponate aus Forschungsinstituten sollen hier die Berufswelt der Zukunft veranschaulichen. An den Stationen werden Fragestellungen rund um das Verhältnis Mensch – Maschine und Kunst – Arbeit, aber auch Strategien gegen Stress, Möglichkeiten zur Vermeidung unnötiger Industrieabfälle und vieles mehr behandelt. Die „MS Wissenschaft“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Das Ganze ist überraschend interaktiv, finden die Besucher: „Es ist hier wie ein kleines Mitmach-Museum“, sagt eine Schülerin im Vorbeigehen. Auch Jack Ellison (14) findet die Präsentation der zukünftigen Arbeitswelt gelungen: „Die Ausstellung zeigt schon einige interessante Möglichkeiten, wie sich das entwickeln könnte.“

Auf ihrer Reise durch Deutschland erwartet das Schiff insgesamt 80 000 Besucher und liegt seit gestern und noch bis Samstag, 25. August, an der Rheinpromenade auf dem Lindenhof. Hier kann das Schiff täglich von 10 bis 19 Uhr kostenlos besucht werden. Führungen finden um 11 und 17 Uhr statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018