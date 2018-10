Mitmachfest zu Preußler

Wie eine Rakete schlug im Mai die Nachricht ein, dass der Räuber Hotzenplotz zurückgekehrt ist. Fünf Jahre nach dem Tod seines Schöpfers Otfried Preußler stellte dessen Tochter Susanne Preußler-Bitsch eine bis dato unbekannte Arbeit vor. Sie ist inzwischen unter dem Namen „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ erschienen.

Am Samstag, 20. Oktober, wäre Kinderbuchautor Preußler, von dem unter anderem auch „Die kleine Hexe“ und „Krabat“ stammt, 95 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass lädt die Kinderbibliothek an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr ins Dalberghaus (N 3, 4) zum Mitmachfest für die ganze Familie ein. Acht Stationen mit Spielen, Rätseln, Quizfragen und Bastelangeboten warten auf Eltern und Kinder ab fünf Jahren.

Um 12 Uhr wird in Kooperation mit dem Verein „Unsere Welt“ eine Hotzenplotz-Geschichte in Deutsch und Russisch vorgelesen. „Und wer anschließend das Quiz richtig löst, kann mit dem Lösungscode die Schatzkiste von Hotzenplotz öffnen und süßes Gold mitnehmen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018