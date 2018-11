Mitreißende Gospels

Donna Brown und Ensemble treten in der Christuskirche auf. © Xmedias

Mitreißende Weihnachtsstimmung wollen Donna Brown & The Golden Gospel Pearls schaffen. Am Sonntag, 16. Dezember, tritt das Ensemble in der Christuskirche auf, und zwar als Sonderkonzert der Reihe „Jazz im Quadrat“ des Mannheimer Morgen.

Seit mehr als 20 Jahren verbreiten Donna Brown und ihre Golden Gospel Pearls die Botschaft afroamerikanischer Kirchenmusik. Sämtliche Songklassiker

...