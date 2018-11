Mittagessen mit Andrea Nahles

Am 15. November, kommt die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles (Bild) nach Mannheim. In der Bar „Basso“ in der Ladenstraße 15 diskutiert sie bei einem politischen Mittagessen auf Einladung der Jusos Mannheim und der Mannheimer SPD gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci über „Die Zukunft der SPD in Bund und Land“. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 13.45 Uhr. Interessierte sind eingeladen, die Mittagspause mit Andrea Nahles zu verbringen und mit zu diskutieren, heißt es. red/lok (Bild: dpa)

