Mittagspause mit edlem Hofsilber

Um das große badische Hofsilberservice geht es bei der Sonderführungsreihe „Lieblingsstücke“ am Mittwoch, 28. März um 12.30 Uhr im Schloss. In der Reihe steht immer am letzten Mittwoch des Monats ein anderes Kunstwerk im Mittelpunkt von einem halbstündigen Vortrag zur Mittagspause – bei freiem Eintritt. Diesmal werden die Besucher eingeladen, mit Sabine Adler von den Staatlichen Schlössern und Gärten das großherzogliche Hofservice zu bestaunen, das im früheren Ersten Vorzimmer, später Speisesaal, der Beletage des Barockschlosses präsentiert wird. Das prachtvolle badische Service wurde 1823 im Auftrag Großherzog Ludwigs von Baden von dem bekannten Silberschmied Jean-Baptiste-Claude Odiot in Paris hergestellt. Später ergänzt, zählt es insgesamt 130 Teile, jedes geschmückt mit dem badischen Staatswappen mit Krone. Eine Voranmeldung unter Telefon 06221/65 888-0 beim Servicecenter ist erforderlich. pwr