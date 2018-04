Mittagspause neben historischen Bildern

Anzeige

„Lieblingsstücke“ heißt es heute schon zum vierten Mal im Schloss. Dabei steht immer am letzten Mittwoch des Monats ein anderes Kunstwerk im Mittelpunkt einer Kurzführung in der Mittagspause um 12.30 Uhr und bei freiem Eintritt ohne Voranmeldung.

Heute nimmt Konservatorin Uta Coburger, in der Zentrale der Staatlichen Schlössern und Gärten für Mannheim zuständig, die Besucher in der Mittagspause mit in den Rittersaal: Hier befindet sich eine wertvolle Ahnengalerie. Sie stellt eine besondere Kostbarkeit dar, da die Gemälde durch rechtzeitige Auslagerung den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges entgingen und original erhalten sind. Mit den hier platzierten Gemälden der Vorfahren des Schlossbegründers Carl Philipp, der ab 1720 die barocke Residenz bauen ließ, ist der Rittersaal deshalb auch ein „Ahnensaal“, womit eine imposante Traditionslinie aufgezeigt werden soll. Die Wände schmücken Bildnisse von Kurfürst Carl Philipps Vorfahren, gemalt von Johann Philipp van der Schlichten, der seit 1721 Hofmaler in Mannheim war. pwr