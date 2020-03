Mittelaltermarkt ist abgesagt

„Eigentlich ist mir zum Heulen“, schreibt Wolfgang Adrian, der Gärtnerische Leiter vom Herzogenriedpark. Seit Jahrzehnten organisiert er den Mittelalterlichen Jahrmarkt, aber gestern hat er die Aussteller alle wieder ausladen müssen. Die am Wochenende geplante beliebte Veranstaltung, die verteilt auf drei Tage stets um die 10 000 bis 14 000 Besuchern angezogen hatte, ist abgesagt.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtpark-Gesellschaft. Sie sei gefallen „nach einer Krisenberatung mit mehreren Beteiligten unter Einbeziehung der aktuellen Richtlinien des Robert Koch-Instituts“ und aufgrund der klaren Empfehlung von Bundes- und Landesregierung, Events mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. „Wir sind Tochter der Stadt und damit Teil der Staatsgewalt“, so Költzsch. Daher müsse man die Empfehlungen der Regierung ernst nehmen und einheitlich handeln. „Auch, wenn dies für Aussteller, Besucher und für unser Team, das in die Vorbereitung des Marktes viel Energie und Zeit gesteckt hat, schwer ist“, wie der Park-Chef einräumte, müssten unter „Abwägung aller finanziellen, personellen oder gar existenziellen Konsequenzen“ Gesundheit und Leben der Bevölkerung „an erster Stelle stehen“. Man prüfe aber einen Ersatztermin, entweder im Mai/Juni oder im Oktober.

Keine Ostereier in Neckarau

Abgesagt ist ebenso die „Faszination Modellbahn“. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sollte die Veranstaltung am Wochenende zum zweiten Mal in der Maimarkthalle stattfinden – mit Modellbahnfans aus dem In- und Ausland. „Aufgrund der sich täglich verändernden Rahmenbedingungen und dem Verantwortungsbewusstsein“ habe man sich zu einer Verschiebung entschlossen, so die Messe Sinsheim. „Die zögerliche Entscheidungsfindung der zuständigen Behörden hat uns nach Rücksprache mit Ausstellern zu dieser Handlungsweise bewogen, um noch größeren Schaden von allen Beteiligten abzuwenden“, teilte Andreas Wittur, Prokurist der Messe Sinsheim, mit.

Auch der Verein Geschichte Alt-Neckarau verzichtet auf den Ostermarkt, der am 21. März geplant war. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie war nach dem jetzigen Informationsstand um die Pandemie unausweichlich“, so Vorsitzender Wolfgang Reinhard: „Wir denken, dies ist im Interesse aller. Wir bedauern dies sehr.“

Zudem entfällt am gleichen Tag der traditionelle Frühlingsball der Jüdischen Gemeinde. Wer bereits Karten gekauft hat, kann sie zurückgeben – oder dann umtauschen, denn die Gemeinde prüft einen Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt. Das Konzert am 18. März in der Synagoge findet aber statt – da kommen sich die Menschen nicht so nahe. Ebenso verschoben wird der Kinder- und Jugendwettbewerb, den das Rote Kreuz am Wochenende auf dem Waldhof geplant hatte.

