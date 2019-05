ML informiert auf Kapuzinerplanken

Die Stadträte der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML), Achim Weizel, Holger Schmid, Roland Weiß und Christopher Probst, sind am Freitagmittag, 10. Mai, ab 12 Uhr mit einem Informationsstand zur Kommunalwahl auf den Kapuzinerplanken (O 6) vertreten. Sie und weitere Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat am 26. Mai stellen sich dort drei Stunden lang den Bürgern vor. An sieben Infoständen, gegliedert nach den Stadtteilen, können die Wähler ihre Kandidaten kennenlernen, Fragen stellen und sich über das Kommunalwahlprogramm der ML informieren. Das musikalische und kulinarische Begleitprogramm kommt von Naro, dem singenden Pizzabäcker. Er wird während der Veranstaltung die Besucher unterhalten und kostenlose Pizzastücke verteilen. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019