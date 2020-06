ML setzt weiter auf Einzelhandel

Zur ungewissen Zukunft des Kaufhofs in N 7 ist noch die Stellungnahme der Mannheimer Liste nachzureichen: „Der Schreck über die Nachricht von der drohenden Schließung der Kaufhof-Filiale in der Kunststraße sitzt tief“, sagt Fraktionschef Achim Weizel. Man sei in Sorge um die Arbeitsplätze, die Attraktivität des „Handelsplatz Innenstadt“ bei einer alternativlosen Schließung großen Schaden erleiden. „Eine überwiegende Nutzung der Immobilie für andere Zwecke, z.B. Büro und Verwaltung, ist für die Anziehungskraft der Kunststraße abträglich.“ Noch sei das letzte Wort nicht gesprochen: „Wir fordern, dass dazu die Mannheimer Wirtschaftsförderung mit der Konzernzentrale in einen Dialog tritt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.06.2020