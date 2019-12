„MM“ bei WhatsApp: Newsletter zieht um

Den Newsletter über den Whats-App-Kanal des „Mannheimer Morgen“ wird es ab Freitag, 6. Dezember, aufgrund neuer Richtlinien des Betreibers nicht mehr geben. Wir halten unsere Leser natürlich weiterhin auf dem Laufenden – mit folgenden Alternativen: der App Notify, dem Facebook-Messenger oder dem Messenger-Dienst Telegram.

Hintergrund dieser Umstellung ist, dass die Facebook-Tochter WhatsApp vor wenigen Monaten ihre Richtlinien geändert hat, was nicht nur uns, sondern alle Unternehmen, die den Messenger zur Kommunikation mit ihren Kunden nutzen, betrifft. So ist das massenhafte Versenden von Nachrichten seitens des Betreibers untersagt worden.

Nachrichten in gewohnter Form

Für uns heißt das: Den Newsletter in bisheriger Form über den Whats-App-Kanal des „MM“ wird es nicht mehr geben. Das ist schade, aber es gibt gute Alternativen. Natürlich werden Leser von uns auch nach dem 7. Dezember auf dem neuesten Stand der Dinge in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion gehalten. Zum einen bietet der Dienstleister MessengerPeople die kostenlose App Notify für Android und iOS an. Zu beziehen ist diese über die jeweiligen App Stores von Google und Apple.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Installieren Sie die App Notify auf dem Endgerät. Anschließend suchen Sie unter dem Reiter „Entdecken“ nach „Mannheimer Morgen“, wählen den Kanal an und abonnieren diesen. Schon erhalten Sie unseren Newsletter in gewohnter Form – nur eben über Notify.

Die zweite Möglichkeit bietet sich Facebook-Nutzern: In Zukunft informieren wir unsere Leser auch über den Messenger-Dienst des sozialen Netzwerks. Um sich diesen einzurichten, besuchen Sie die Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“. Schicken Sie uns dann die Nachricht „Start“ und Sie erhalten fortan die aktuellsten Neuigkeiten von uns. Ein Aufrufen der Facebook-Seite ist dafür nicht zwingend erforderlich, denn der Konzern bietet auch eine eigene Messenger App für Android und iOS in den jeweiligen App Stores an, um den Dienst nutzen zu können.

Mit der WhatsApp-Konkurrenz Telegram haben Sie eine weitere Alternative, um den Newsletter zu erhalten. Laden Sie zunächst die App auf Ihr Smartphone. Daraufhin müssen Sie sich bei Telegram registrieren. Suchen Sie nun nach „Mannheimer Morgen“ und wählen unseren Kanal aus. Nachdem Sie auf „Start“ gedrückt haben, sind Sie für den Newsletter angemeldet.

Sie können der Redaktion auch in Zukunft wie gewohnt persönliche Nachrichten über Telegram und den Facebook-Messenger schicken. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um einen Gruppenchat handelt – Ihre gesendeten Nachrichten werden nur von der Redaktion gelesen. Natürlich bleiben wir auch per E-Mail für Sie erreichbar. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden: Der Service bleibt kostenlos und kann jederzeit beendet werden. Es können allerdings Mobilfunkkosten des Anbieters anfallen. mics

Info: Weitere Infos unter morgenweb.de/whatsapp

