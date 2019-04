„MM“ bringt Leser und Kandidaten auf Fernmeldeturm zusammen

An einem ungewöhnlichen Ort haben Leser dieser Zeitung und Kandidaten für den Gemeinderat gestern über Kommunalpolitik diskutiert. Der „MM“ brachte sie auf der Panoramaplattform des Fernmeldeturms zusammen. „Über den Dächern Mannheims“, so Lokal-Ressortleiter Stefan Proetel, sollten die Bewerber für die Kommunalwahl am 26. Mai auf Punkte in der Stadt zeigen, die ihnen für ihre Politik besonders wichtig sind.

Anschließend konnten die Leser Fragen stellen. Nach zweieinhalb Stunden voller intensiver Debatten klang die Veranstaltung noch bei Kaffee und Kuchen im Skyline-Restaurant ein Stockwerk höher aus. Eingeladen hatte der „MM“ alle Parteien und Gruppierungen, die bei der Wahl vor fünf Jahren mindestens zwei Mandate im Gemeinderat gewonnen hatten. Die jeweiligen Kandidaten wurden dann unter den ersten 15 auf ihren Wahllisten ausgelost. Interessierte Leser konnten sich zu der Veranstaltung anmelden.

Wir werden in der morgigen Ausgabe ausführlich berichten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019