„MM im Dialog“: Viele Leser nutzen die Möglichkeit, ihre Sorgen, Probleme und Anregungen loszuwerden

9.55 Uhr - der erste Anruf bei Chefredakteur Karsten Kammholz. Danach steht das Telefon nicht mehr still. Unsere Leserinnen und Leser melden sich mit ganz unterschiedlichen Anliegen bei ihm und seinen Kollegen.

Der Neckarauer Axel Laub wünscht sich in diesen Zeiten mehr schöne Bilder in Zeitung. „Auch wenn der Luisenpark geschlossen ist, könnt Ihr doch den Mannheimern zeigen, wie herrlich es dort gerade blüht“, sagt Laub, der selbst zur „Gemeinsam Gärtnern Gruppe“ im Luisenpark gehört. „Auch im Herzogenriedpark blüht es so schön.“ Auch wenn man derzeit so wenig Erfreuliches lese, so Laub, müsse man zeigen: „Das Leben geht doch weiter.“ Es ist eine Anregung unseres Lesers, die wir nur zu gern aufnehmen!

Andere Anrufer machen sich Sorgen, ob in der Krise die Zeitung weiterhin als Printprodukt erscheint. Isolde Straß aus Seckenheim erklärt: „Die gedruckte Zeitung ist für viele ältere Menschen die einzige Verbindung zu Welt. Wenn wir die Zeitung nicht mehr bekämen, wäre das eine Katastrophe.“ Sie wäre „aufgeschmissen ohne die gedruckte Zeitung“, erzählt auch Ingeborg Wünsche aus Neckarau. Hubert Weichert aus Käfertal will sich einfach nur bedanken, dass die Zeitung weiterhin gedruckt wird.

Waltraud Osieka aus der Gartenstadt äußert am Telefonhörer zwei große Wünsche: „Bitte bringen Sie den ,Mannheimer Morgen’ weiter in Papierform heraus“, sagt sie, „neben Essen und Spazierengehen ist der ,MM’ gerade in diesen Zeiten das Highlight des Tages!“ Das gelte vor allem für viele Senioren, die nicht alle Zugriff auf das Internet haben. „Erhöht lieber für die Print-Ausgabe den Preis!“

Hier gilt nach wie vor, was „MM“-Produktionsleiter Guido Moch erst in unserer Freitag-Ausgabe („Wir über uns“) betont hat: „Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades könnten wir im äußersten Notfall sogar mit einer dünneren Personaldecke den Druck garantieren.“ Auch wir in der Redaktion geben alles, die Zeitung trotz der Krisenlage in gewohnter Qualität zu produzieren.

Der zweite Wunsch von Waltraud Osieka geht in Richtung Stadt. Sie wünscht sich, dass Luisen- und Herzogeriedpark möglichst bald wieder geöffnet werden, um vor allem Senioren mehr Möglichkeiten zum Spazierengehen zu bieten - „natürlich nur mit Limitierungen und Kontrollen.“

Für Hildegard Stay aus Neckarau ist klar: „Ich kann mir ein Frühstück ohne den ‚Mannheimer Morgen‘ nicht vorstellen.“ Sie hat angerufen, um danke zu sagen. Am meisten freut sie sich, dass es jetzt mehr Rätsel in der Zeitung gibt und dass manche Themen auch mal auf einer ganzen Seite erklärt werden.

Auf ein Problem macht Werner Schreiner aufmerksam. Er wies darauf hin, dass viele private Busunternehmer, die normalerweise Inklusionsschüler zu Hause abholen und zur Schule fahren, wegen der Schulschließungen ihren Fahrern kündigen mussten. „Was passiert aber, wenn die Schule wieder beginnt“, fragt Schreiner. „Wer fährt dann diese Kinder wieder zur Schule?“

Auch Ursula Weiß macht sich Sorgen. Und auch sie stellt eine Frage: „Wie geht es mit Mannheim weiter?“ Sie verstehe die Sorge von Politikern, zweifle aber, ob die geltenden Maßnahmen wirklich in dieser Schärfe sein müssen. Ihre Hoffnung: „Dass es langsam wieder zurück zur Normalität geht.“ Dazu müsse auch der „Mannheimer Morgen“ den Druck auf die Bundesregierung erhöhen.

Eine „treue Leserin“ lobt ihren Bäcker um die Ecke, die Bäckerei Breinig in der Mönchwörthstraße. „Das ist ein ganz wunderbarer, kleiner Laden.“ Der Bäcker sei mittlerweile nachts alleine und müsse sich unter diesen Bedingungen gegen die großen Ketten behaupten.

Die Angst vor einer Corona-Infektion beschäftigt eine Anruferin, die anonym bleiben möchte. Sie hat festgestellt, dass viele Menschen, die geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit dem Coronavirus offenbar noch nicht richtig begriffen haben. „Ich bekomme immer noch mit, dass sich Familien verabreden, um Zeit miteinander zu verbringen“, berichtet sie. Sie schlägt vor, dass der „MM“ insbesondere vor Ostern noch einmal groß und ausführlich alle Verordnungen abdrucken, auch wenn bisher darüber schon viel berichtet wurde. „Mein Eindruck ist, dass es noch nicht in den Köpfen der Leute angekommen ist. Weil in den kommenden Tagen das Wetter schön bleiben soll und viele über die Osterfeiertage frei haben, befürchtet sie noch mehr Menschenansammlungen: „Bitte, schreiben Sie nochmal, dass alle zu Hause bleiben sollen!“, bittet sie.

Claudia Mayer nutzt den „MM“-Dialog, um ihren Dank an alle Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger auch öffentlich zum Ausdruck bringen zu können. „Ich stehe fast jeden Abend im Garten und klatsche für diese Menschen. Auch wenn es keiner hört, ich mache es trotzdem.“ Kurz nach den Fastnachtferien war in ihrem Umfeld eine Person mit dem Corona-Virus infiziert. „Das war ja ganz am Anfang, da lief vieles noch nicht optimal. Aber ich muss sagen, dass alle bemüht waren und sich sogar dafür entschuldigt haben, dass es an manchen Stellen gehakt hat. Das hat mich sehr berührt. Wir dürfen nie vergessen, das sind alles Menschen, die in einer Ausnahmesituation ihr Bestes geben.“

Eine langjährige Abonnentin, die anonym bleiben möchte, kritisiert die Statistiken, die zurzeit täglich in der Zeitung erscheinen. „Das ist Panikmache“, findet sie. „Wenn von 288 Infizierten 91 wieder gesundet sind, sollte man diese Zahl abziehen und in einer weiteren Grafik darstellen, um den Menschen zu zeigen, dass sich die Lage entspannt.“ Die Leserin hat aber auch Lob für ihre Zeitung übrig: „Es gibt sicher mehr Beispiele, ich nenne nun eines aus der Samstagsausgabe: Der Bericht darüber, dass die Leute mit anderen Krankheiten nicht mehr zum Arzt trauen, finde ich sehr gut. Das entspricht auch meinen Erfahrungen.“

„MM“-Leserin Irmgard Ruprecht ist 84 Jahre alt und berichtet, wie schwer die aktuelle Zeit für sie sei. Ihre große Familie meide den Kontakt, ihre fehle das soziale Leben. Sie lese seit ihrer Kindheit den „MM“ und wolle ihn nicht missen, aber dass ausgerechnet in diesen Zeiten auch noch so groß über den Jahrestag des Kriegsendes berichtet wurde, das habe sie schwer getroffen. „Alle Bilder sind wieder hochgekommen, die Belastung von damals war plötzlich wieder spürbar. Ausgerechnet jetzt“, klagt sie. Irmgard Ruprecht wünscht sich in solchen Zeiten mehr Sensibilität: „Es ist nicht so, dass ich das nicht lesen will, aber manchmal sollte man auch den Mut haben, einen Jahrestag verstreichen zu lassen. Der Bericht wäre zu einem späteren Zeitpunkt passender gewesen.“

Eine Anruferin, die in der Innenstadt lebt, hat beobachtet, dass die Grünanlage rund um den Wasserturm nicht mehr bewässert werden. „Die schönen Stiefmütterchen lassen traurig die Köpfe hängen, das ist doch schade“, findet sie. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, hofft aber, dass im Mannheimer Grünflächenamt ihr Anliegen gehört wird: „Ich verstehe, dass Gärtnereien geschlossen bleiben müssen, aber die Anlagen sollten trotzdem gepfleget werden.“

Eine Leserin, die ebenfalls nicht namentlich genannt werden möchte, wünscht sich in ihrer Zeitung einen Bericht über den konkreten Krankheitsverlauf einer ernsthaft erkrankten coronainfizierten Person. „Man weiß gar nicht, was die Leute durchmachen, wenn es plötzlich schlimmer wird. Was wird dann konkret gemacht? Ab wann ist es so alarmierend, dass man einen Krankenwagen holen muss?“, das frage sie sich. Man hört entweder, dass die Leute in Quarantäne sind, und es ihnen gut geht, oder von alten Vorerkrankten, die an der Infektion gestorben sind. Über das Zwischendrin erfahren wir zu wenig.“

Auch eine aufgeregte Mutter meldet sich bei „MM“ im Dialog und erhofft sich etwas Zuspruch: „Wir sind zwar alle gesund, aber für mich waren die vergangenen Wochen eine wahnsinnige Herausforderung“, berichtet sie. Ihre drei Kinder gingen in die Grundschule und aufs Gymnasium, sie müsse nun mehr arbeiten und für kranke Kolleginnen einspringen, ihr Mann arbeite wie sonst auch. „Ich habe Angst, vor dem, was noch kommt“, sagt sie. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen: „Wissen Sie, ich komme mir vor wie eine Versagerin. Andere Mütter sagen mir, dass es mit der Schule ganz gut läuft. Aber die wenigsten müssen ja auch so viel arbeiten wie ich.“ Am Ende des Gesprächs entschuldigt sich die Frau: „Sie können ja nichts dafür“, sagt sie: „Aber ich wollte nur mal jemandem erzählen, dass ich verzweifelt bin.“

