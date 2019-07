"MM"-Kundenforum ab Freitag wieder geöffnet

Mannheim.Nach dem mutmaßlichen Buttersäure-Angriff im „MM“-Kundenforum in den Quadraten öffnet das Forum in P 3 am Freitag wieder regulär seine Türen. Am Mittwoch war die Brandschutztür ausgetauscht und ein Geruchslüfter in der Geschäftsstelle aufgestellt worden, um die letzten Dämpfe im Raum zu vertreiben.

Trotz einer Spezialreinigung hatte die übelriechende Substanz bei den Mitarbeitern mehrfach Kopf- und Halsschmerzen ausgelöst. Mehr als eine Woche lang war das Kundenforum deshalb nicht begehbar gewesen und musste geschlossen bleiben. lia

