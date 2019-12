„MM“-Kundenforum geöffnet

Anzeigenannahme, Aboservice und Kartenvorverkauf – das bietet der „MM“-Service- und Ticketshop auch an Heiligabend, 24., und Silvester, 31. Dezember. Jeweils zwischen 10 und 13 Uhr stehen die Mitarbeiterinnen an den Schaltern in der Thalia-Buchhandlung auf den Planken (P 7, 22) für Kunden bereit. Seit Mitte Oktober ist das Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ dort im Herzen der Stadt. Die Mitarbeiterinnen bieten dort das gesamte Angebot aus dem ehemaligen Kundenforum in P 3. Dazu gibt es eine digitale Leseecke mit zwei Tablet-Computern und der riesige Bildschirm, über den Informationen ausgestrahlt werden – unter anderem der aktuelle Newsticker des „MM“. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019