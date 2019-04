„MM“-Leser feiern mit Andrea Berg Album-Premiere

Was für ein Abend, was für eine Atmosphäre: Für die „MM“-Leser (v.l.) Markus und Gertrud Schönleber, Gabriele Ebert und Manuela Siegel sowie Renate Schünzel mit Begleiterin Michelle Winterhagen hätte der Donnerstag nicht schöner ausklingen können. Weil sie an einer Verlosung dieser Zeitung teilgenommen und gewonnen hatten, durften sie Schlagerstar Andrea Berg treffen und mit ihr bei gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre über das neue Album „Mosaik“ plaudern. Das von SWR4 organisierte sogenannte Pre-Listening genossen insgesamt 50 ausgewählte Fans. Das alte Rex-Kino, der heutige Wohn- und Studiobereich des Mannheimer Fotografen Thommy Mardo, war speziell aufgehübscht worden – im Hintergrund lief natürlich Musik von Andrea Berg (ausführlicher Bericht in der Samstagausgabe). abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019